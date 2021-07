熱話Fact Check|網傳4機師打新冠疫苗後死亡 航空公司擬禁已打針人士上機?

打唔打新冠疫苗好?近月網傳一則消息,聲稱英航有3名機師於7天內,先後在接種新冠肺炎疫苗後死亡,傳聞有相兼有錄音為「證據」;同時亦有傳,英航正與英國政府商討是否容許已接種新冠疫苗的機師執勤,也有消息指西班牙及俄羅斯等地有航空公司,建議已打針的人士不要外遊。Fact Check結果是,一張關於哀悼已離世機師的照片是真的,但其餘內容卻是子虛烏有。

上月在Facebook(FB)、Instagram(IG)及Twitter流傳的錄音中,一名不知名男人聲稱從一名在英航任職機師的朋友得知,「他們在過去7天內死了第3位英航機師」(They’ve had the third BA pilot die in the last seven days),「前兩位是四十及五十多歲,這位,年約三十中,體格壯健,本身沒有健康問題。他打第二針後幾天便死了,跟頭兩位一模一樣」。錄音又聲稱,「因此,英航與政府召開危機會議,以決定是否讓已接種新冠疫苗的機師執勤」,又指根據他那位「英航朋友」,目前有80%至85%英航機師已接種新冠肺炎疫苗,意味只得「10%機師可以飛」,形容是「嚴重問題」。

網傳悼念4名英航機師照片

網上不久流傳一張照片,可見桌上擺放了4張照片,每張照片下方均有一本據稱是弔唁冊的簿,而四周的布置令人聯想到英航,發相者稱相信有4名年輕機師死亡。

此外,另有一則在網上流傳的截圖,聲稱是天空電視台(Sky News)澳洲分部的報道,指西班牙及俄羅斯的航空公司,正研究有關接種新冠疫苗後出現血栓的問題,建議已接種新冠疫苗者不要外遊。另有在IG出現的貼文,聲稱「有機師打針死亡後,航空公司開始禁止已接種人士(登機)」(Airlines begin to ban vaccinated people after pilots die due to vaccine),但貼文其後遭刪除。

路透社及《美國今日報》等傳媒向英航查詢,英航指上述傳聞毫無根據,而該公司亦無跟政府討論傳聞中的問題。英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)亦表示,政府沒有與英航或其他航空公司展開上述討論,指目前在航空、其他行業及活動,均沒有對已接種新冠疫苗人士設限,署方亦強調沒有聽聞有英航機師在接種疫苗後死亡的消息。

至於流傳中的照片,英航表示照片是真的,但內容卻不實。該公司稱,最近的確有4名機師同事離世,當中並無關連,社交媒體的傳聞並非事實。國際航空運輸協會(IATA)表示,沒有聽聞有任何航空公司因血栓風險而禁止已接種新冠疫苗乘客登機的消息;國際航空集團(IAG)亦稱,沒有建議禁止已接種新冠疫苗人士登機。相反,阿聯酋航空 (Emirates)、俄羅斯航空(Aeroflot)及希臘愛琴海航空(Aegean Airlines)等,均鼓勵員工或乘客接種新冠肺炎疫苗。