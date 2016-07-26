營運半年｜醫管局疫苗接種中心 接種個案千奇百怪

全球各地的「溝針」研究仍進行中，但在本港的社區疫苗接種中心，不時都有人向職員瞞報，希望接種多劑新冠疫苗。有夫婦早前向中心職員指「過去14日冇打過針」，詎料中心在為丈夫接種後，始發現兩人早已在其他地方完成接種兩劑國藥疫苗，護士遂急煞停為妻子打針，其間更有人揚言「咁我聽日去第二度打」。此外，亦有健碩男子在打針前充滿自信，豈料「臨門一腳」竟怕痛而抗拒，最終要出動女朋友擁抱才成功接種。

為市民注射復必泰的7間醫管局社區疫苗接種中心，已營運近180日，每日接待數以千計市民。本身是精神科部門運作經理的黃慧鈴，近月在接種中心的資訊區工作，她憶述有一對年約四十多歲的夫婦到場後，遂上前問他們過往14日曾否接種疫苗，兩人回覆沒有後，獲安排到接種間準備打針。

黃慧鈴稱，女子當時緊隨其丈夫接種，醫護人員循例再確認她是否未曾打過針，詎料她突說自己已打齊國藥。在場醫護聞訊隨即叫停、向兩人解釋程序上不能溝針，並促請女子不要再打，惟其間有人不滿安排並揚言「咁我聽日去第二度打」。黃慧鈴直言，經此一役會再問市民多一句，是否從未接種過疫苗，又指部分市民到場時，第一和第二針分別用不同證件登記，增加即時檢查紀錄的難度。



女友抱抱緩解不安

感染控制組資深護師徐淑萍前年退休後，近期亦加入接種中心，負責各個崗位的工作。她指，有一次在資訊區留意到一名身形健碩、高大威猛的逾20歲男子，當刻對其接種很有信心。可是，男子之後在接種間卻提出多項投訴，徐淑萍在了解後終洞悉問題所在：「大男人怕痛！」徐淑萍續說，最後仍要找來陪同他前來的女朋友，以一招擁抱緩解其不安。

除醫護人員外，旅遊業從業員亦肩負起中心運作。資深護師余穎心更指曾有日籍人士到場接種後不適，卻因語言不通而無法表達，最後發現行政團隊有曾擔任「日本導遊」工作的成員，終能協助溝通。有其他護士亦形容，有旅遊業界到中心工作是雙贏，讚揚他們懂多種語言，待人接物和管制人流方面亦很專業。

營運半年｜醫管局疫苗接種中心 接種個案千奇百怪