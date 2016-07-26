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營運半年｜醫管局疫苗接種中心 接種個案千奇百怪
2 小時前
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疫苗接種新冠疫苗疫苗接種中心醫管局復必泰疫苗新型肺炎第三針溝針
營運半年｜醫管局疫苗接種中心 接種個案千奇百怪

全球各地的「溝針」研究仍進行中，但在本港的社區疫苗接種中心，不時都有人向職員瞞報，希望接種多劑新冠疫苗。有夫婦早前向中心職員指「過去14日冇打過針」，詎料中心在為丈夫接種後，始發現兩人早已在其他地方完成接種兩劑國藥疫苗，護士遂急煞停為妻子打針，其間更有人揚言「咁我聽日去第二度打」。此外，亦有健碩男子在打針前充滿自信，豈料「臨門一腳」竟怕痛而抗拒，最終要出動女朋友擁抱才成功接種。

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余穎心(左一)、黃慧鈴(左二)和徐淑萍(右一)等接種中心員工，分享工作見聞。(陳奕釗攝)

為市民注射復必泰的7間醫管局社區疫苗接種中心，已營運近180日，每日接待數以千計市民。本身是精神科部門運作經理的黃慧鈴，近月在接種中心的資訊區工作，她憶述有一對年約四十多歲的夫婦到場後，遂上前問他們過往14日曾否接種疫苗，兩人回覆沒有後，獲安排到接種間準備打針。

黃慧鈴稱，女子當時緊隨其丈夫接種，醫護人員循例再確認她是否未曾打過針，詎料她突說自己已打齊國藥。在場醫護聞訊隨即叫停、向兩人解釋程序上不能溝針，並促請女子不要再打，惟其間有人不滿安排並揚言「咁我聽日去第二度打」。黃慧鈴直言，經此一役會再問市民多一句，是否從未接種過疫苗，又指部分市民到場時，第一和第二針分別用不同證件登記，增加即時檢查紀錄的難度。


女友抱抱緩解不安

感染控制組資深護師徐淑萍前年退休後，近期亦加入接種中心，負責各個崗位的工作。她指，有一次在資訊區留意到一名身形健碩、高大威猛的逾20歲男子，當刻對其接種很有信心。可是，男子之後在接種間卻提出多項投訴，徐淑萍在了解後終洞悉問題所在：「大男人怕痛！」徐淑萍續說，最後仍要找來陪同他前來的女朋友，以一招擁抱緩解其不安。

除醫護人員外，旅遊業從業員亦肩負起中心運作。資深護師余穎心更指曾有日籍人士到場接種後不適，卻因語言不通而無法表達，最後發現行政團隊有曾擔任「日本導遊」工作的成員，終能協助溝通。有其他護士亦形容，有旅遊業界到中心工作是雙贏，讚揚他們懂多種語言，待人接物和管制人流方面亦很專業。

營運半年｜醫管局疫苗接種中心 接種個案千奇百怪

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/營運半年｜醫管局疫苗接種中心-接種個案千奇百怪-285204
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