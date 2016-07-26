父涉姦女教唆改口供 求情冀勿視強姦案有罪

少女X涉遭親父性侵後，於庭上更改口供，令父親脫罪。X父母、祖母及叔父，早前被裁定妨礙司法公正等罪成，今日於高等法院求情。代表X父的律師求情時指，期望法庭勿將強姦案視作有罪。法官李運騰稱，判刑須反映案件嚴重性，坦言難對X父存同情心，不會輕判，案件下周一(23日)判刑。

X父求情時指，本案沒有周詳計劃，亦沒有使用暴力威嚇，而且其兩項控罪，即妨礙司法公正及串謀妨礙司法公正，屬於同一事件，期望刑期同期執行。X母求情指，其教育程度低，難對家中大事作出抉擇，並稱審訊前帶走X並非永久安排，只是延誤審訊。

李官反駁，X父作為主事人，慫恿家人妨礙司法公正，不認同他沒有周詳計劃的說法。而對X母，李官亦不接受她僅令案件延誤。

X父母、祖母、叔父全部罪成

5名被告依次為事主X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父及65歲祖父。其中少女X的父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供；少女X的父母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。案情指，少女X於2017年在母親陪同下報案，指遭父親性侵，而被性侵時X年僅11至12歲。X父其後被控以兩項強姦罪及五項非禮罪。除X祖父外，其餘4人全部罪成。