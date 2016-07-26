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父涉姦女教唆改口供　求情冀勿視強姦案有罪
2 小時前
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強姦非禮性侵少女串謀妨礙司法公正妨礙司法公正高等法院求情判刑
父涉姦女教唆改口供　求情冀勿視強姦案有罪
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父涉姦女教唆改口供　求情冀勿視強姦案有罪 (資料圖片)

少女X涉遭親父性侵後，於庭上更改口供，令父親脫罪。X父母、祖母及叔父，早前被裁定妨礙司法公正等罪成，今日於高等法院求情。代表X父的律師求情時指，期望法庭勿將強姦案視作有罪。法官李運騰稱，判刑須反映案件嚴重性，坦言難對X父存同情心，不會輕判，案件下周一(23日)判刑。

X父求情時指，本案沒有周詳計劃，亦沒有使用暴力威嚇，而且其兩項控罪，即妨礙司法公正及串謀妨礙司法公正，屬於同一事件，期望刑期同期執行。X母求情指，其教育程度低，難對家中大事作出抉擇，並稱審訊前帶走X並非永久安排，只是延誤審訊。

李官反駁，X父作為主事人，慫恿家人妨礙司法公正，不認同他沒有周詳計劃的說法。而對X母，李官亦不接受她僅令案件延誤。

X父母、祖母、叔父全部罪成

5名被告依次為事主X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父及65歲祖父。其中少女X的父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供；少女X的父母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。案情指，少女X於2017年在母親陪同下報案，指遭父親性侵，而被性侵時X年僅11至12歲。X父其後被控以兩項強姦罪及五項非禮罪。除X祖父外，其餘4人全部罪成。

 

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/父涉姦女教唆改口供　求情冀勿視強姦案有罪-281288
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