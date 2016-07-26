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王毅晤塔利班訪問團　促與恐怖組織東伊運劃清界限
7 小時前
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王毅中國塔利班內地
王毅晤塔利班訪問團　促與恐怖組織東伊運劃清界限
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中國國務委員兼外長王毅在天津會見阿富汗塔利班訪問團。(新華社)

中國國務委員兼外長王毅在天津會見阿富汗塔利班9人訪問團，討論和平進程及安保議題。

王毅指，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，標誌美國對阿富汗政策的失敗，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在和平和解和重建進程中發揮重要作用，強調中國始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政，奉行友好政策。他又說，東伊運是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅，打擊東伊運是國際社會共同責任，希望塔利班同一切恐怖組織徹底劃清界限。

塔利班：中國一直是阿富汗人民好朋友

塔利班政治委員會負責人巴拉達爾則表示，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，塔利班對爭取和實現和平抱有充分誠意，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，希望中方更多參與和平重建進程。

美國總統拜登早前宣布美軍會9月前全數撤出阿富汗，據悉塔利班近日已加強攻勢，佔據阿富汗廣泛地區。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/王毅晤塔利班訪問團　促與恐怖組織東伊運劃清界限-277838
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