王毅：反對病毒溯源政治化及疫苗民族主義

國務委員兼外長王毅到訪新加坡，先後與新加玻副總理王瑞傑及外長維文舉行會談，談及疫情等共同關心的地區和國際議題。

與王瑞傑會晤時，王毅表示，只有團結一致才能最終戰勝疫情，將病毒溯源政治化、搞甩鍋推責有損國際抗疫合作大局，中方願意在藥物研發、病毒研究等方面與新加坡開展合作，共同反對「疫苗民族主義」。

與維文會晤時，王毅表示，兩國要以靈活方式保持高層交往，推進抗疫合作，中方願同包括新加坡在內的東盟國家一道推動中國東盟關係升級。共同維護以東盟為中心的區域合作架構，維護地區和平穩定。

新加坡支持《區域全面經濟伙伴關係協定》早日生效

王瑞傑表示，期望召開新一屆雙邊合作聯委會會議，推動後疫情時期兩國合作。維文表示，今年是東盟同中國建立對話機制30 周年，東盟國家期待與中國發展穩定堅實的合作關係。新加坡支持加快「南海行為準則」磋商，支持《區域全面經濟伙伴關係協定》早日生效，堅持用多邊主義方式，解決新問題新挑戰，推動世界公平、可持續發展。

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