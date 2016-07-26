珠寶設計師疫後回流創首飾品牌 看準獨特性排除萬難

疫情令生活急速的港人重回大自然懷抱，亦令海外首飾設計師回流本港，聯同好友開創以環保作主題的首飾品牌。這個初生品牌看準本港老師傅巧手精工、時尚品牌工業的脈絡，以及行政機構對初創企業的支持，無懼壓力，堅持選擇面對經濟重創，兼且夾在地緣政治、風高浪急下的香港誕生。

圖：鍾式明



「Le Mandorle」是意大利杏仁的名稱，兩名合夥人李海怡(Tara)及楊杏怡(Jenny)，冀品牌可帶出大自然、可持續消費的概念。其中產品設計由Tara主力負責，她離港10年，曾在倫敦及巴黎兩個珠寶品牌工作，但因疫情下各地封關，工作不像以往經常繁忙走訪各地，反而空出更多時間思考自己未來發展，決定成立自己的品牌；而想法與在港工作Jenny一致，結果一拍即合。

對於揀選香港，Tara指，除因是「家鄉」(hometown)外，更考慮到本港擁有很多造工細緻的老師傅，擁有一雙巧手、又易溝通；本港又有不少藝術家，或有合作機會，是很好的「溫床」。Jenny並補充，政府有不少基金支援初創企業，更會安排海外考察、導師指導等支持，對在港創業更有信心。

Tara和Jenny冀打造的首飾品牌，兼顧環保、高品質又具原創性，例如利用被一般珠寶商認為有瑕疵的珍珠，以鍍金或銀重新打造獨一無二的首飾。

但她們憶述，在尋找廠商製作時一度碰壁，例如被廠家質疑採用實心設計，又或嫌棄產量不高而難以合作。最終在本港和台灣物色到可長遠合作的廠商，其中香港成本較內地生產更高出兩至三成，但考慮到設計意念可化為商品及產品質素，故亦不介意。

面對中美角力下，「Made in HK」或受影響，二人坦言不擔心，一來目標市場亦包括歐洲、日韓等地，二來她們認為更值得關心的是，本地優質、更精緻的手工傳承，認為本港首飾生產行業十分有價值。

「Le Mandorle」可持續消費的概念非空談，包括會採用回收銀或金的物料重塑成新首飾，即使隨首飾附送的小禮物亦有心思，包括送上可種出芝麻或菊花的「種子紙」，更有可當作花盆的紙袋，配合品牌環保理念，冀消費者也著重可持續和愛護自然的消費態度。「Le Mandorle」目前在中環為首個以意大利西西里主題系列首飾開設陳列室。