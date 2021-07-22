珠海興建中大橋塌箱梁 5工人墮海2死3失蹤

廣東珠海再發生工業意外，珠海機場城際鐵路二期金海大橋施工段今早9時許發生箱梁(中空形似箱子、上方興建橋面的橋樑組件)垮塌事故，5人墮海失蹤。截至下午近6時，救援人員在意外現場水下箱梁內發現其中2名工人遺體，3名工人仍然失蹤。廣州傳媒報道，現場救援指揮部仍在全力以赴、不惜一切代價搜救。

內地「財新網」指出，墮海的箱梁已澆築完成近一個月。報道又指，金海大橋是珠三角入海口上建設的首座公鐵同層兩用跨海大橋，而珠海機場城際鐵路東起橫琴新區，跨越西江磨刀門水道、白藤河水道，終點至珠海機場東路，全長約11.2公里。

公開資料則顯示，珠機城軌金海大橋施工段項目建設單位為廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司，勘察設計單位為中鐵第四勘察設計院集團，承建單位包括中鐵大橋局集團及中國鐵建大橋工程局集團，監理單位為天津新亞太工程建設監理有限公司。

珠海隧道透水6人被刑拘

另一邊廂，珠海興建中石景山隧道透水14死事故有初步處理結果，珠海警方昨日刑事拘留施工單位中鐵二局第三工程有限公司姓梁副總經理，以及監理單位珠海興地建設項目管理有限公司姓胡總監等6人。