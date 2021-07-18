珠海隧道透水｜增至3人遇難 失蹤者母親：兒子說柑橘熟時就會回來

廣東珠海興建中石景山隧道透水事故已發生5天，截至今早8時，救援人員再找到一具被困工人遺體，遇難人數增至3人，尚有11名被困工人未尋獲。珠海市長黃志豪表示，會全力協助省調查組展開事故調查，查明事故原因，「該負甚麼責任就負甚麼責任，該怎麼樣處理就怎麼處理，給社會一個交代」。

內地傳媒報道，14名被困工人中，有12人來自湖南常德石門縣夾山鎮，年齡均為五十多歲。他們失蹤後，家中老人只能在村內焦急等消息，妻子、兒女則去珠海守候，期盼奇蹟出現。棗峰村84歲陶婆婆的長子也是失蹤者之一。陶婆婆表示，「兒子打了一輩子洞」，以前做煤礦，之後在全國各地挖隧道，今年初去到石景山隧道工作，經常打電話給她和媳婦噓寒問暖，「前幾天兒子還給我打電話，說家裡柑橘熟的時候，他就會回來」。石門縣盛產柑橘，村內不少居民都種了柑橘樹，陶婆婆一家5畝柑橘平時由長媳打理。

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被困工人曾有機會逃出生天

報道又提到，部分被困工人曾有機會逃出生天。報道引述其中一名成功逃生的姓宋工人指，右側隧道管道透水後，水順著兩條管道中間的通道流入左側管道，左側管道很快被灌滿水，「洞內很多人一下就被水沖走了，根本來不及(逃生)」，自己很幸運抓到一條電線，爬上五六米高的平台，才無被水沖走，但上到去僅一兩分鐘，水就浸上腰。

宋表示，與他一同爬上平台的還有3名同鄉，他叫大家冷靜並脫掉工作服和工作靴，然後朝洞口游去。由於宋頭頂還戴著礦燈，於是游在中間，為前面1人及後面2人照明，但宋游了約一百米後回頭看，卻失去2人蹤影。最終宋與前面的同鄉獲救，但一直未能等到另外2人游出。

水底渾濁救援艱難

截至今早8時，救援工作點已推進到隧道內856.1米，距工人被困點303.9米，隧道內整體水位共下降16.5米。目前救援現場仍在繼續封填隧道頂部漏水點及抽走隧道內積水，並利用水底機械人等設備，擴大搜索範圍。

廣東省地質局岩土工程高級工程師甘展孜表示，被困工人所在位置是落斜位，隧道坡度導致泥漿和泥沙沉積，蛙人、水底機械人越接近工人被困位置，水下環境越渾濁、救援越艱難。

另外，受颱風查帕卡影響，珠海預計今、明有暴雨，救援工作受到一定挑戰。黃志豪強調，「搜救工作仍然在爭分奪秒進行中……盡最大可能搜救其他被困人員」。