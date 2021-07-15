珠海隧道透水｜14工人被困3日 蛙人搜索無果

廣東珠海興建中的石景山隧道上周四凌晨發生透水事故，被困的14名工人仍然未尋獲。珠海市政府表示，截至今早9時，救援工作點已深入到隧道內598.5米，距工人被困點561.5米，隧道內整體水位下降11.3米；共派出蛙人25人次、水下機器人2部、無人船7艘，落水搜救超過20個小時，惟仍未搜索到被困工人。

珠海市政府又指出，目前已填封隧道頂部漏水洞口，會持續抽走隧道內積水及排走隧道上方吉大水庫的水，並加強通風及各類環境監測等，防止發生次生災害。另外，廣東省安全生產委員會昨發通知，即日起至9月底在全省各行業、各領域展開安全生產大檢查行動。

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石景山隧道屬於珠海興業快線南段工程，穿吉大水庫地底而過，尚未挖通。上周四凌晨3時半，隧道右側管道頂部突然坍塌，上方吉大水庫的水傾瀉而下，並隨著隧道內的橫向通道湧到左側管道，左側管道14名正在施工的工人走避不及被困水中。