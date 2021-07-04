理大研極微細光纖作醫學用途 現有光纖有何缺點?

目前光纖主要用作網絡通訊，日後或可應用於醫學手術。香港理工大學成功改良光纖傳感技術，研發超微細、具彈性的光纖傳感器，料可用於醫學手術及醫療監察，改善不少現有手術面臨的困難。

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新技術由理大光子學講座教授、電機工程學系主任譚華耀帶領的團隊研發，首度利用先進光學塑料「ZEONEX」，製成光纖，並於內部加入邊孔，以增加彈性，改善傳統光纖易折斷的特性。另外，「ZEONEX」物料敏感度亦較傳統光纖高20倍。

現有光纖易斷易吸水

「ZEONEX」為一種環烯烴樹脂，具生物兼容性，現時常用於相機、影印機的光學零件。而傳統光纖主要以玻璃製成，硬度太高，加上容易折斷，難以用於體內作醫學監察；另一款光纖則以塑膠製成，容易吸收水分，同樣難用於醫學層面。

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現時理大正與澳洲及日本的大學合作，將新技術應用於醫療監測，包括製成人工耳蝸、用於修復骨折等。有關研究成果已刊登於美國學術期刊《Optics Letters》，部分合作研究成果亦已獲授專利。