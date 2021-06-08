生豬價格過度下跌 國家發改委發三級預警

內地生豬價格持續下跌，國家發改委昨日發布「生豬價格過度下跌三級預警」，指受近期較肥生豬集中出欄、進口冷凍豬肉增加及季節性需求偏弱等因素影響，上周(6月7至11日)反映生豬生產盈虧情況的全國平均豬糧比價低至5.88：1，提醒養殖戶將生豬產量保持在合理水平，並強調會與相關部門密切關注生豬生產和市場價格走勢，及時由收儲生豬，以促進生豬市場平穩運行。

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豬糧比價是以國家發改委監測統計的每周生豬出(養殖)場價格，與全國主要批發市場二等粟米平均批發價格相比的數值。根據近年生產成本數據測算，對應生豬生產盈虧平衡點的豬糧比價，約為7：1。國家發改委在上周三印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》(下稱《預案》)中，要求按豬糧比價，將「生豬價格過度下跌預警」分為三個等級：低於6：1為三級；連續3周處於5：1至6：1，或者能繁(殖)母豬存欄量單月按年降幅達5%或連續3個月累計降幅5%至10%時，為二級；低於5：1，或者能繁母豬存欄量單月按年降幅達10%或連續3個月累計降幅超過10%，為一級。

若廣泛地區拋售將由政府托市

《預案》指，發布預警是為了引導養殖戶平穩有序減少生豬出欄量，避免因為價格下跌而恐慌性集中出欄。當生豬大範圍恐慌性出欄、生豬和豬肉價格大幅下跌時，將實施「臨時儲備收儲」，以有效「托市」。《預案》提到，一級預警時即啟動臨時儲備收儲，二級預警時視情況啟動，三級預警時暫不啟動。

根據國家發改委價格監測中心最新數據，上周三生豬出場價格低至每公斤17.16元(人民幣，下同)，創近兩年低位，較前周三跌10.06%，是今年以來單周最大跌幅；飼料價格維持每公斤3.35元，豬料比價低至5.12：1。按上述價格推算，養殖生豬平均每隻將虧損538.01元，虧損幅度持續擴大。

另據農業農村部昨日發布的6月第2周畜產品和飼料集貿市場價格情況，全國活豬平均價格為每公斤16.24元，較前一周跌7.3%，較去年同期跌45.5%；豬肉平均價格為每公斤27.77元，較前一周下降5.7%，較去年同期下降40%。華南地區豬肉平均價格較高，每公斤32.31元；東北地區較低，每公斤22.5元。