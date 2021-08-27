疑遭封殺傳遠走法國 趙薇突發相聲稱安好

內地影星趙薇上周四突被內地下架其所有影視作品，惹起封殺疑雲，而趙薇之後也沒有露面，行蹤不明，甚至有傳已身處她擁有的法國酒莊。不過，趙薇昨日突在社交媒體Instagram(IG)貼相，惟沒有透露身在何處，及後更很快刪相片。可是內地官方至今未有任何公布。



趙薇昨日中午在IG貼出3張相片，並留言：「最好的季節……和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」。有網民看到相中背景的書架上有一本《最好的時光》，就指「配合圖片文字風味更佳」，而趙薇就回覆「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師」，內容一直未有明言身在何地，但令人感覺是她一切安好。有關相片及留言很快就刪除，而趙薇的微博自本月15日起沒有更新。

此事惹外界連番揣測，一說是她旗下藝人張哲瀚參觀供奉二戰甲級戰犯的日本靖國神社事件受牽連；另有說趙薇2001年穿上日本軍旗裝束拍攝雜誌照片被翻舊帳；還有傳涉及經濟事項，她的丈夫黃友龍今年6月被入稟香港高等法院追討貸款，連本帶利涉近3億元，加上兩人創立的龍薇傳媒，2016收購內地上市的萬家文化時披露虛假訊息等，兩人曾被中證監各罰30萬元人民幣，以及禁入股市5年，或可能致被「整頓」。

還珠格格眾角色幾陷醜聞

不過，有網民拿出趙薇一戲成名的電視劇《還珠格格》來調侃，指當年劇中主要角色幾乎「人設崩塌」，包括飾演金瑣的范冰冰「偷稅漏稅」、福爾康的周杰「撞人逃逸」、紫薇的林心如就被指「誣陷」周杰「鹹豬脷」，又突註銷工作室、乾隆的張鐵林被指僱人綁架自己的私生女，加上今次小燕子的趙薇出事，只剩五阿哥的蘇有朋仍然「清白」。