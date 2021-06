疫苗優惠停不了 基層打針津貼一千 二千萬元禮券可買樓

再有商界送禮「谷針」,並繼續發揮創意!長江集團聯同李嘉誠基金會送出總值2,000萬元禮券大抽獎,頭獎可獨得500萬元禮券,可用於購買長實一手樓,或於該集團旗下所有零售店舖購物,亦可用作交電費。另一地產發展商新世界發展,亦斥千萬元鼓勵打針,包括首階段向5,000位基層人士發放1,000元津貼作打針「薪金」或健康諮詢津貼,並正研究與其他商會及機構推出值逾百萬元的獎金及獎品。

繼多間地產發展商出招,送樓送黃金「谷針」後,長江實業集團、長江和記實業聯同李嘉誠基金會昨宣布,舉辦大抽獎鼓勵市民打針,送出價值由5萬至500萬元的長江集團禮券,頭獎1名可獨取值500萬元禮券、2獎2名各值300萬、3獎3名各值100萬等,共36個名額,總值2,000萬元。所有禮券,可用於長江集團旗下所有品牌,包括購買長江實業發展之一手物業;於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務;繳付酒店住宿餐飲消費、港燈之電費等。在8月31日或之前打齊兩針滿18歲香港市民可參加。參加方法及詳情稍後公布。

新世界發展方面,將推出抗疫措施協助基層市民,從鼓勵打針方向出發,透過路德會社會服務處、社區組織協會、聖雅各福群會,向接種了兩劑疫苗的基層市民派發1,000元津貼,用作「疫苗接種薪金」或「健康諮詢津貼」。3個社福機構會甄選服務對象,考慮條件包括其受僱機構有否提供有薪針假及行業需要等。首批5,000個名額料本月底至8月底陸續發放。集團已預留額外500萬元,視乎疫情發展,有需要時將研究展開第二階段計劃。集團解釋,推出措施為支援憂慮無針後有薪假致「手停口停」,又或有健康疑慮但不欲額外花費諮詢醫生醫見的有意打針基層市民。另外,集團亦正研究推出更多獎賞計劃。

SEA TO SKY三房入場1202萬

對於巨額禮券可購買長實發展之一手物業,翻查資料,長實近期推售的樓盤包括位於西半山21 BORRETT ROAD、沙田名日.九肚山、將軍澳日出康城SEA TO SKY及深水埗愛海頌等。另有兩項目預計在今年下半年推售,包括洪水橋洪元路新盤「#LYOS」,以及黃竹坑港島南岸第三期物業發展項目,分別涉341伙及約1,200伙。當中SEA TO SKY上月新一輪銷售,共發售171伙,扣除所有優惠後,最平單位為第1座35樓D單位,實用面積702方呎,三房間隔兼享海景,折實售價約1,202.5萬元,若使用500萬元頭獎禮券,尚需補價約702.5萬元,節省約42%樓價。

林鄭感謝公私營機構熱烈響應

自上周政府提出「全城起動 快打疫苗」谷針運動,連日不斷有商界、機構推出不同抽獎或優惠,送樓送金送簽帳額等,五花八門。特首林鄭月娥昨出席行政會議時表示,感謝公營部門和私營機構熱烈響應,她指已掌握的抽獎或獎勵計劃,商界合共出錢逾1.2億元。而疫苗接種計劃昨踏入第103日,自上月底「谷針」運動推出,每日由萬多2萬人預約打針水平,增至近3萬至4萬人水平;最新每日接種劑次的7日移動平均值超過4萬劑,累計已有158.3萬人打第一針,佔適齡人口24.1%,距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期尚餘85天,復必泰疫苗尚餘名額約187萬人、科興約51萬人。