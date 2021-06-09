疫苗優惠｜新民黨推百萬元疫苗抽獎 頭獎葉劉珍藏名錶

疫苗優惠及抽獎接踵而來，新民黨今日亦推出疫苗抽獎，年滿18歲及已接種兩劑新冠疫苗的市民，登記成為新民黨會員或「新民之友」後，可於7月至9月期間參與三輪抽獎，獎品總值近100萬元，頭獎為行會成員兼新民黨主席葉劉淑儀珍藏鑲鑽石勞力士。她稱，要求市民成為該黨會員才能參與抽獎，只是為了容易管理，不是為了宣傳該黨。

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頭獎為葉劉淑儀捐出鑲鑽石18K金勞力士，手錶於1991年出廠，當時葉劉以1萬元美金買入，今次為鼓勵市民接種疫苗而割愛捐出。除了二至四獎鑽石首飾，獎品亦包括手提電腦、智能手機，品牌暫不透露，另有10,000元購物禮券、體檢套票、2人行本地遊套票、餐飲禮券、咖啡券等。

參與者需成為新民黨會員

抽獎分為三輪，分別於7月17日、8月14日及9月4日舉行，市民參與次數不限，市民可於網上填表或於新民黨地區辦事處申請成為新民黨會員或「新民之友」後參與抽獎。抽獎參與方式及獎品詳情將於今周內在新民黨FB公布。

葉劉淑儀指，要求市民成為會員才可參與，並非為了宣傳政黨，只是為了方便管理。被問到今次成為首個高調推行抽獎的政黨，是否葉劉淑儀的選舉工程之一，她指不要「想太多」，又指香港的選民及選委很聰明，不會因為一次抽獎而投票支持她。