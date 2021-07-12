疫苗抽獎優惠｜金記冰室380萬大抽獎今起登記 大獎：一世免費食

金記冰室於今日至8月31日舉行大抽獎，以鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，預計完成接種兩劑疫苗的香港居民，送出總值約380萬的餐飲券，包括包括一世免費食金記(名額1名)、1年免費食金記(名額2名)，以及3個月免費食金記(名額3名)，每月上限3,000元。

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合資格市民可於今日起，前往金記抽獎活動網站登記參加。已打兩劑新冠疫苗、持有有效香港身份證，並於金記冰室惠顧指定金額的市民，可於截止日期前參與抽獎。合資格者可於金記冰室稍後公佈的活動網站上載收據及登記資料，凡參與抽獎即送10元電子現金券，使用時需消費滿100元。

金記冰室將於9月3日以電腦隨機方式抽出得獎者，並於9月7日在金記冰室Facebook專頁、《星島日報》及《英文虎報》公布抽獎結果，將透過電話及短訊方式通知得獎者。