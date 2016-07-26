疫苗抽獎 廠商會推一針購物優惠 總商會送平治連牌費

為響應政府鼓勵接種疫苗，商界推出多項疫苗抽獎或優惠。由香港總商會統籌、獎品總值逾3,000萬元的抽獎，會在未來3個月分7次舉行，惟參加市民在登記時須已完成接種兩針。商會昨透露獎品包括總值50萬元的平治C系列房車連牌費和保險等、港鐵全年票和購物禮券等。廠商會亦公布抽獎和優惠詳情，打齊兩針的市民可參加，頭獎為百萬元預付卡簽帳額，而接種最少一劑的市民，亦可享購物優惠。



本港昨日沒有新增新冠肺炎確診，亦是連續10日沒有本地個案，初步確診則少於5宗。疫情緩和之際，疫苗抽獎活動籌備得如火如荼。香港總商會昨公布「香港做得到！幸福大抽獎」詳情，7至9月會每兩周抽獎一次，而9月最後兩周加密至一周一次。目前獎品包括3輛平治C系列房車連首次登記稅、牌費及第三者保險，分別價值50萬元，其他包括酒店度假遊、商務經濟艙機票，以及商場購物禮券或餐飲禮券等(見表)，完整清單將於本月29日在活動專題網頁公布。

總商會總裁梁兆基指，現時禮品已超過一萬份，全數均毋須消費便可直接領取，贊助商日後亦會隨時新增獎品，籲參加者定時留意專題網站。至於每輪抽獎的禮品價值，他指禮品放在哪一輪由贊助商決定，又表示登記者即使在抽獎中未能中獎，資格會順延到下一輪，惟每人只能中獎一次，一經登記就一直有效。

廠商會昨亦正式啟動「有種・有賞」獎賞計劃，打一針有消費優惠、打齊兩針可參加大抽獎，獎品總值逾500萬元。消費優惠即日開始，已打最少一針的市民到指定商戶，出示紙本或電子針卡後就可享優惠，逾30間商戶名單將上載至廠商會網站，並將陸續增加。

抽獎方面，下月18日起打齊兩針的成年居民，可透過稍後推出的電話程式登記參與，兩輪頭獎各1名，各值100萬元預付卡簽帳額。活動期間，合資格市民在指定商戶和餐廳，每消費100元可獲多一次抽非簽帳額獎品的機會，最多額外5次。廠商會會長史立德稱「愈早打愈著數」，又指香港有疫苗又有得選擇「要珍惜、感恩」。

另外，深水埗區7至9月會推出「針」強健康深水埗區獎賞計劃，西九龍中心、黃金電腦商場等區內主要商場和商戶，合共提供約2,000萬的餐飲和購物優惠、現金獎等，計劃接受全港已接種最少一針的市民參與，名額先到先得，詳情稍後公布。此外，已打針的市民如在深水埗區內約100間指定地產代理商買樓或租樓，可享九折佣金。