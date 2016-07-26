疫苗接種｜「即日籌」半日近千人用 聶德權爭取本月公院設注射站
1 小時前
疫苗接種｜「即日籌」半日近千人用 聶德權爭取本月公院設注射站
新冠疫苗接種計劃的「即日籌」安排，今日(22日)起擴展至所有適齡人口。公務員事務局長聶德權在電台節目透露，截至今日下午4時半，已有930人用「即日籌」打針。他表示，社區疫苗接種中心以往需處理疫苗供應和控制人數，認為現時全面開放「即日籌」安排後，中心都有能力處理。
爭取本月在公院設接種疫苗站
當局早前與醫管局商討在公立醫院設立注射站，為專科門診覆診病人即場接種。聶德權稱，正爭取本月在兩間公立醫院設置注射站，至於鼓勵接種的措施就應由民間企業和地區團體提供，認為這樣效果較好。
承認接種數字達「樽頸位」
聶德權又指，12至19歲學生有66%人已打第一針、20至59歲工作人口就有75%，60至69歲和70歲或以上人士就分別只有44%和28%人打針，承認接種數字已達「樽頸位」，因為想打針的人都已完成接種。他又稱，長者若擔心自身慢性疾病或身體不適合接種，就很難「叫得郁」他們去接種。除電視宣傳外，當局亦有透過地區一站式講座、一對一健康諮詢和即場打針，鼓勵長者接種。此外，他認為亦要向長者子女提供正確資訊，特別是院舍長者家屬。
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