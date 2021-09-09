疫苗接種｜今日1.3萬人打首針 總接種劑次突破800萬

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第196日，總劑次今日(9日)突破800萬大關，達8,010,336劑。政府又公布，今日共有13,370人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔約4,500人、復必泰疫苗佔約8,800人；第二劑就有29,337人接種，包括約9,500針科興和1.98萬針復必泰。至今本港累計429.8萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口63.8%，已打兩針的就有371.2萬人，佔適齡人口55.1%。截至晚上8時的過去24小時，共有約7,500人在網上預約接種第一劑或第二劑。

10人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有10人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中4人已經出院、4人留院觀察、2人不遵從醫生勸告自行出院。

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