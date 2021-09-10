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疫苗接種｜再多4地針紙獲港府認可　包括新加坡尼泊爾等
2021-09-10
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疫苗接種新型肺炎新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區新冠肺炎強制檢疫孟加拉尼泊爾
疫苗接種｜再多4地針紙獲港府認可　包括新加坡尼泊爾等
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再多4地針紙獲港府認可。(資料圖片)

食物及衞生局今日(10日)宣布，已與孟加拉、尼泊爾、阿聯酋及新加坡政府完成商討，將認可由該4個國家發出的疫苗接種紀錄。下周三(15日)凌晨零時起，香港居民如持有由孟加拉、尼泊爾或阿聯酋相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

接種的新冠疫苗須獲港府認可

當局補充，雖然新加坡目前並非A組高風險地區，但有關安排可便利持有由該國相關主管當局發出，並符合指定疫苗接種紀錄格式的香港居民，從A組高風險地區登機來港。政府提醒，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在9月15日起，港府將認可由55個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地、澳門、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞 、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國、美國和梵蒂岡。

至於印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國，以及新增的孟加拉、尼泊爾、阿聯酋及新加坡，當局只接受指定格式。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜再多4地針紙獲港府認可　包括新加坡尼泊爾等-284297
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