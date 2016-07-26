疫苗接種｜劉宇隆憂通關觸發爆疫 籲加緊遊說長者：直接話可以打

新冠疫苗單日接種數字過去數天持續下跌，昨日僅1.2萬人接種首劑，整體接種數字佔合資格人士63.6%。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆坦言，接種率不如理想，相信月底未必能達七成。他又指，憂慮通關會引發新一波疫情，但強調打針可減低死亡率，籲長者、青少年接種。

劉宇隆於電台節目稱，現時長者和青少年接種率低，形容必須「兩頭都要抓緊」，趕緊呼籲他們接種。對於長者或長期病患者，他說，只要病情不嚴重、毋須住院便可打針，又謂醫護向長者解說時，應該「好直接咁話呢枝針可以打嘅」，不宜再加「如果」、「或者」等字眼。而青少年方面，他理解或會擔心引發心肌炎，因此他建議可選擇接種科興，「驚有心肌炎咪打冇心肌炎嗰隻」。

反問為何拘泥科興第三期數據

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，下周三(15日)將開會商討降低科興新冠疫苗的接種年齡門檻，以及接種第三針事宜。劉宇隆稱，港大兒科早前進行的青少年接種新冠疫苗研究，發現效果顯著、安全，他會將有關數據交予委員會審視。

劉宇隆指，雖然目前仍未收到科興藥廠就青少年接種的第三期臨床數據，但重申智利政府已經將科興接種門檻下調至6歲，認為若智利總統作出有關決定，他亦相信疫苗安全有效，反問「點解要咁拘泥於第三期(數據)一定要喺手」。

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