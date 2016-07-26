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疫苗接種｜劉澤星：港青少年易針後心肌炎　或因體型較小
20 分前
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疫苗接種｜劉澤星：港青少年易針後心肌炎　或因體型較小
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劉澤星預計，本港青少年易針後心肌炎，或因體型較小。(資料圖片)

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會周三(15日)公布，建議他們只接種一針復必泰。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，本港青少年針後心肌炎的機率較海外高，原因或是體型較外國青年細小，因此委員會正著手研究會否調低青少年的疫苗劑量。

劉澤星於電台節目稱，截至上周，共有37名接種復必泰的12至17歲青少年出現心肌炎，當中30人是打完第二針才出現徵狀，認為讓他們打少針能大減出現心肌炎的機會。對於打一針能否起保護作用，他說所有疫苗總有些用，但作用多大則須視乎疫情，但強調委員會在平衡風險及效益後認為有關安排合適。

李國維：血液科病人同可接種新冠疫苗

瑪麗醫院內科顧問醫生李國維於相同節目表示，血液科病人都可接種新冠疫苗，包括癌症、貧血、有出血問題或血液栓塞患者。他續指，病情穩定的非癌症患者，一般任何時候都可以接種，而已開始接受化療或移植的癌症病人，就要稍為延後接種時間。不過他坦言，外國有數據顯示，由於癌症患者免疫力較低，即時完成治療後半年接種疫苗亦未必有效。

另外，李國維指，正服用抗凝藥或抗血小板藥物的病人，如果用藥劑量穩定都可以接種，但接種後要花較長時間按壓針口，確保能夠止血。他透露，專家正研究為曾接受化療或免疫力較弱者接種第三針加強劑，但目前仍未有數據支持有關決定。

劉澤星：98%有過敏史都可接種新冠疫苗

至於有過敏史的人士，劉澤星重申，98%以上都適宜接種新冠疫苗。但他提醒，曾經因為敏感而出現即時生命危險，例如服食某種藥物或食物後需要立即入院接受治療，就未必適合接種。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜劉澤星：港青少年易針後心肌炎　或因體型較小-285359
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