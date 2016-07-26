疫苗接種｜外展隊到石籬邨接種科興 長者坦言：為攞超市禮券打針

政府新冠疫苗外展隊將今日(23日)起一連三天到石籬社區會堂，為市民即場接種科興疫苗。公務員事務局長聶德權早前到場派發傳單，上面寫有年滿60歲的葵青區長者即場打針，可換領200元超市現金券，派完即止。

外展隊今早於10時開始接種服務，開打前已有20至30名長者排隊。年過90、患有有糖尿病的梁先生稱，為領取禮券才打針，「自己窮先至要(禮券)啫」，更坦言不清楚接種哪種疫苗，事前亦沒有諮詢醫生意見，「90歲人，唔驚啦」。居住青衣、70歲的謝先生冒著大雨到場，原為領取超市禮券，但抵步後才發現不能即場領取，而且他8月已經打齊兩針，同樣不符合資格領取禮券，為此感到無奈，批評安排不公平。

葵青長者9至10月打首針可領超市禮券

今次外展接種安排由多個地區組織合辦，年滿60歲、居住葵青區的長者，只要在9至10月接種第一針疫苗，經網上登記後，可於下周一起到7間社區中心換領200元超市現金券。

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