屯門可藝中學恢復全校全日面授課 學生飯堂用膳須拍卡

教育局容許師生新冠疫苗接種率達七成的學校，恢復全日面授課堂。屯門嗇色園主辦可藝中學今日(27日)成為全港首間全校恢復全日課的學校，課堂時間由早上8時半至下午4時10分，中午時段亦容許學生在校午膳。

學生進入校園時需要先量體溫，並須使用消毒液清潔雙手；家長需要每日為子女量體溫，並在手冊記錄及簽名作實。至於午膳安排，初中生需要留校用膳，期間課室座位會裝設隔板，而校方亦花約5萬元添置空氣清新機；高中生可選擇外出用膳或買外賣回校，但進入指定飲食區時需要拍學生證記錄，將來一旦出現感染可方便追蹤。課外活動方面，體育校隊練習將會恢復，但學生不可在沒有老師在場下打波。

可藝中學校長：無強迫打針

校長張建新指，全校有約400名學生，現時已有74%學生接種至少一劑新冠疫苗，教職員方面已有85%打齊兩針滿14日。他指，本來預計10月才能恢復全日面授，但早前教育局放寬接種要求，因此校方提早達標。他續指，校方會繼續鼓勵學生接種，希望提高接種率，但強調並無強迫學生打針。

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