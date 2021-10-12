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疫苗接種｜教大強制打針或兩周一檢　涵蓋師生訪客
2021-10-12
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疫苗接種教大新冠疫苗定期檢測
疫苗接種｜教大強制打針或兩周一檢　涵蓋師生訪客
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教大強制打針或兩周一檢，涵蓋師生訪客。(資料圖片)

本港再多一間大學要求師生接種新冠疫苗。香港教育大學將於明年1月1日起全面恢復面授課堂，今日(12日)公布相關防疫要求，包括要求所有師生打齊針，否則需要每兩周自費檢測。

教大公布，要求所有教職員、學生、承辦商員工、訪客、校園宿舍住客及宿生，必須完成接種兩劑新冠疫苗，或每14日進行一次檢測，方可進入校園，而逗留少於4小時的訪客及12歲以下人士可獲豁免。

訪客須預先匯報

另外，校方將推出網上匯報系統，供師生上載疫苗或檢測紀錄。訪客如進入校園，需事前向相關部門申請，並於到訪當天出示有效的電子通行證。至於若因健康理由而未能接種疫苗，師生可出示醫生證明，申請檢測資助。校方會按個別情況考慮。

在全港八大院校中，香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港中文大學早前已要求師生必須接種新冠疫苗，否則須定期檢測。

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜教大強制打針或兩周一檢　涵蓋師生訪客-288395
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