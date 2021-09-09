疫苗接種｜新蒲崗彩虹道羽毛球中心下月由卓健接手

公務員事務局今日(9日)宣布，5間由醫院營運的社區疫苗接種中心，只會營運至下月31日，局長聶德權在記者會上未有正面回應原因。位於新蒲崗、現時由香港浸信會醫院營運的彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心，則將於下月1日「轉手」。卓健醫療表示，下月1日起將接手成為該中心的醫療合作夥伴，現正籌備安排足夠醫護人員駐場，以繼續無縫地為市民提供疫苗接種服務。

卓健醫療又提到，自今年3月6日以來一直營運葵涌林士德體育館社區接種中心，該處設有16至20個注射站、有逾35名醫護人員駐場，確保中心有足夠醫生、護士及護理人員，為市民解釋接種流程、注射疫苗及臨床觀察市民在接種後的身體反應，以達致每日注射2,500至3,000劑疫苗的承載量。政府最新公布，有5間社區疫苗接種中心只會運作至下月31日，包括由所在醫院營辦的養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院接種中心，以及由仁安醫院營運的大埔墟體育館、港安醫院－荃灣營運的荃景圍體育館接種中心。其餘接種中心將延長運作至今年底，惟開放時間和日數將有所縮減。

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