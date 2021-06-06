疫苗接種｜楊潤雄促教師以身作則 正研究學童打針安排

政府上周批准接種復必泰疫苗的年齡下限降至12歲，教育局長楊潤雄今日(6日)出席電視台節目時表示，希望教師能夠以身作則，盡快接種新冠疫苗及協助宣傳計劃、接種好處等，當局未來又會向學生及家長加強游說。他認為，接種疫苗人士愈多愈好，學校環境就愈安全，恢復全日面授課程的機會亦會增加。

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楊潤雄透露，目前正與學界商討方便學童接種的安排，例如由學校自行安排師生往疫苗接種中心、由中心為學校預留特定時段、由教育局安排旅遊巴接載往打針，又或由家長陪同接種等。他又提到安排外展隊入校接種，惟承認復必泰疫苗儲存和稀釋等安排較複雜，並非每間學校的環境都適合邀請外展隊到校接種，而校方本身亦要協調考試、暑期活動等安排，因此實際運作仍要商討。

只允打針者回校 實際運作有困難

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前建議，在新一輪疫情爆發時，已接種疫苗的學生可回校，其餘的則留在家中上網課。楊潤雄指，在考慮新一輪爆發收緊防疫措施時，不同接種率的學校或需遵從不同的收緊措施，而限制沒有接種者回校於實際運作上亦有問題，會考慮以恆常病毒測試代替。他又透露，希望9月前能與專家商討出令運作更暢順的可行方案。