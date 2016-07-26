疫苗接種｜港府下周三更新針紙 加入出生日期等基本資料

食物及衞生局今日(24日)公布，下周三(29日)起發出的新冠疫苗接種紀錄將會增添接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料，以配合英國等海外地區較為常見的入境規定。有關安排同時適用於紙本紀錄和電子紀錄

至於早前已打針的市民，由下周三起，可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄，或於稍後時間通過下載最新版本的醫健通eHealth手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。

如有必要領取更新的紙本紀錄，市民可於同日起，在出發前兩周內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往多個地點領取更新版的紙本紀錄。

港府：已通知英國認可本港針紙

政府發言人表示，英國政府將於當地時間下月4日就入境英格蘭落實新的疫苗紀錄要求，在新修訂的制度下，相關疫苗接種紀錄須列出有關人士的出生日期。特區政府已就上述更新安排知會英國政府，並建議英國政府盡快認可本港的更新版疫苗接種紀錄。發言人提醒市民，出行前必須先了解當地的入境檢疫規定，包括疫苗接種的要求，相關規定以英國政府最新的公布為準。