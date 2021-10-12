疫苗接種｜為特定群組打第三針科興 林鄭稱短期與專家商討

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，回應到世衛專家組建議接種科興疫苗的人士需要補打第三針疫苗，她說自己短期內將會與專家開會，商討何時為特定群組人士接種第三針科興，當局稍後亦會公布放寬健身中心和運動場所的社交距離措施，讓市民有多點社交活動，支持政府外防輸入的工作。

指港金融中心地位 不會因與外國未能通關受損

對於有外國駐港的企業和商會希望香港可以放寬檢疫安排，否則會影響香港金融中心的地位，林鄭月娥回應，香港需要繼續嚴格執行外防輸入的措施，爭取與內地恢復通關，她已親自向外國商會解釋，無人不同意與內地通關的重要性，她相信香港建立「幾十年的金融中心地位」，不會因為一次公共衛生而未能通關就受到影響。

她又讚揚，從商界和市民的角度，本地的疫情管控工作已做得「非常好」，市民每日都可以上班，不似其他地方需要封城或實施禁足令。然而，她指本港新冠疫苗接種率仍不理想，不足七成合資格人口已接種第一針，她強調要和內地及其他地方通關，需要社會每個人配合，市民應鼓勵身邊家人和朋友打針。

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