Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜獲邀參與養和第三針研究　葉劉淑儀：好想打復必泰
3 小時前
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種第三針科興疫苗復必泰疫苗溝針葉劉淑儀養和醫院
疫苗接種｜獲邀參與養和第三針研究　葉劉淑儀：好想打復必泰
news-images
葉劉淑儀今年2月優先接種科興疫苗。(資料圖片)

多名行政會議成員早於今年初獲邀，優先接種科興疫苗，包括行會成員兼新民黨立法會議員葉劉淑儀。但她透露，本周初獲醫生告知體內已無中和抗體，並應養和醫院邀請，參與「第三針測試計劃」，昨日(16日)已率先「溝針」打復必泰疫苗。她說，其女兒早前接種復必泰疫苗，感到反應不錯，因此自己都「好想打復必泰」。

葉劉淑儀於電台節目透露，目前感到疲倦、針口紅腫痛，但沒有太大反應。她說，今次研究對象為已接種兩劑疫苗後，抗體已開始下降者，還包括養和醫院病人和前線醫護人員。而她本周初獲醫生告知，體內已無中和抗體，因此獲邀參與。

葉劉淑儀：非特權

她強調，今次安排並非特權，接種前亦已獲解釋接種第三針的風險，包括死亡，而接種後需要每周填寫問卷，並需要抽血5次以檢驗抗體。

news-images
打齊兩針科興的葉劉淑儀獲醫生告知，體內已無中和抗體。(葉劉淑儀FB)

料年內不能通關

至於本港與內地通關進度，葉劉淑儀相信今年內一定不能通關，因為本港很多抗疫工作未能與內地接軌，而且新冠疫苗接種率不高。她又指，不清楚推行「健康碼」是否通關主要要求。

相關新聞：

疫苗接種｜葉劉淑儀做「白老鼠」打第三針　揀復必泰「溝針」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜獲邀參與養和第三針研究　葉劉淑儀：體內已無中和抗體-285297
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種第三針科興疫苗復必泰疫苗溝針葉劉淑儀養和醫院
Am730

疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理

法國不滿美英澳軍事協議　轟拜登做法如特朗普

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理
Am730
Am730
法國不滿美英澳軍事協議　轟拜登做法如特朗普
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多