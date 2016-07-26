疫苗接種｜獲邀參與養和第三針研究 葉劉淑儀：好想打復必泰

多名行政會議成員早於今年初獲邀，優先接種科興疫苗，包括行會成員兼新民黨立法會議員葉劉淑儀。但她透露，本周初獲醫生告知體內已無中和抗體，並應養和醫院邀請，參與「第三針測試計劃」，昨日(16日)已率先「溝針」打復必泰疫苗。她說，其女兒早前接種復必泰疫苗，感到反應不錯，因此自己都「好想打復必泰」。

葉劉淑儀於電台節目透露，目前感到疲倦、針口紅腫痛，但沒有太大反應。她說，今次研究對象為已接種兩劑疫苗後，抗體已開始下降者，還包括養和醫院病人和前線醫護人員。而她本周初獲醫生告知，體內已無中和抗體，因此獲邀參與。

葉劉淑儀：非特權

她強調，今次安排並非特權，接種前亦已獲解釋接種第三針的風險，包括死亡，而接種後需要每周填寫問卷，並需要抽血5次以檢驗抗體。

料年內不能通關

至於本港與內地通關進度，葉劉淑儀相信今年內一定不能通關，因為本港很多抗疫工作未能與內地接軌，而且新冠疫苗接種率不高。她又指，不清楚推行「健康碼」是否通關主要要求。