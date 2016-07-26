疫苗接種｜疫苗中心：每日約100人取「即日籌」 曾祈殷坦言「要打嘅已經打咗」

政府明起擴展疫苗「即日籌」至全部合資格人士，有社區疫苗接種中心的負責人稱，自從早前「即日籌」率先開放予長者後，平均每日有約100人到場取籌，遠低於限額的200個。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指，難以預計全面擴展「即日籌」後反應會如何，更坦言「要打(新冠疫苗)嘅通常已經打咗。」

負責營運將軍澳社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡於電台節目表示，近期預約接種疫苗人數下滑，以其中心為例，每日約有1,000人左右打針，相信全面擴展「即日籌」後，接種人數「唔會好似『紅潮』咁出現」，料不會大增，認為中心人手仍能應付。

曾祈殷倡向打針長者派現金券

曾祈殷於同一節目稱，目前預約打針人數減少，相信「要打嘅通常已經打咗」，至於其餘未接種者，可能過不到心理關口，或者對疫苗理解仍然不足，甚或認為自己未必需要接種。他強調，長者接種率最低，認為當局必須著重投放資源，鼓勵長者打針，建議可向他們提供餐飲券或購物現金券等經濟誘因。他亦指，復必泰疫苗的稀釋及儲存要求已經放寬，建議進一步安排在私家診所或安老院舍打復必泰，有助提升整體接種率。