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疫苗接種｜計劃踏入第200日　共435萬人已打第一針
13 小時前
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疫苗接種｜計劃踏入第200日　共435萬人已打第一針
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本港疫苗接種計劃今日踏入第200日。(政府新聞處資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第200日，政府公布今日(13日)共有10,505人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔約4,300人、復必泰疫苗佔約6,200人；第二劑就有25,720人接種，包括約8,800針科興和1.7萬針復必泰。至今本港累計435萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口64.6%，已打兩針的就有383.7萬人，佔適齡人口57.0%。截至晚上8時的過去24小時，共有約5,800人在網上預約接種第一劑或第二劑。

6人接種新冠疫苗後不適　全數情況穩定

此外，本港昨日共有6人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中3人已經出院、1人留院觀察、2人不遵從醫生勸告自行出院。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜計劃踏入第200日　共435萬人已打第一針-284611
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