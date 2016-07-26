疫苗接種｜3青年打兩針復必泰後疑患心肌炎 出現胸痛入院情況穩定

本港12至15歲的青少年，上月14日起開始獲准接種復必泰新冠疫苗。衞生署今日(20日)表示，截至昨日(19日)共接獲3宗涉及12至15歲青少年在接種後，懷疑患心肌炎的個案報告，個案會交由疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。

衞生署回應傳媒查詢時表示，截至昨日共為12至15歲的青年人，接種約63 000劑復必泰疫苗。期內，署方接獲醫管局報告，指一名12歲及兩名15歲的男子，在接種第二劑復必泰疫苗約兩日後出現胸痛，他們均入住公立醫院作監察及治療，情況穩定。

根據疫苗生產商的資料，心肌炎及心包炎的個案主要在疫苗接種後14日內出現，較常在接種第二劑疫苗後發生，並較常在年輕男子出現。署方指，專家委員會留意到有海外藥物監管機構報告涉及在接種復必泰疫苗後的心肌炎及心包炎個案，尤其在較年輕的疫苗接種人士當中。委員會本月5日通過在接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表中，加入心肌炎及心包炎，以加強監察，署方亦一直密切監察在12至15歲青少年涉及心肌炎或心包炎的異常事件。基於這些個案，復必泰的供應商已更新疫苗的說明書，列明心肌炎及心包炎為其不良反應。

衞生署續指，心肌炎和心包炎分別是指心臟肌肉和心臟周圍組織的炎症。大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復正常的日常活動。青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。他們若在接種疫苗後患有心肌炎或心包炎的症狀，例如急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應即時求醫。