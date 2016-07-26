疫苗接種 心肌有問題國泰員工被炒 平機會指或違例

國泰航空早前解僱沒有提交醫療原因豁免證明、未有接種新冠疫苗的機組人員。其中一名機艙服務員昨在電台節目訴說，早前發現心肌有問題但因未知病因，向國泰提交醫療文件後被指無效而被解僱，批評公司未有提供其他解決方案。平機會指，若公司因健康醫學理由而解僱員工，或觸犯殘疾歧視條例。

近日被解僱的機艙服務員Sabina，6月底因心口痛而入院，7月中看私家醫生發現心肌有問題、心臟有雜音，但一直未知病因、未確定是否可打針。她指，因醫生未找到病因就不可寫醫生紙，儘管已提交相關醫療文件，但獲公司告知證明無效，又指未必等到她本月底向政府醫生求診或有效證明。



事主批評公司做法不近人情

最終，Sabina日前被即時中止僱傭合約。她批評公司做法不近人情、對她不公，坦言並非抗拒打針，只是關注疫苗會否引發心臟問題。她又指，部門主管從未提供其他方案，如接受公司醫生檢查、調職和放無薪假等，她謂將向勞工處求助。

平機會主席朱敏健在同一節目表示，收到國泰員工查詢和投訴，解釋《殘疾歧視條例》的間接歧視條文，涵蓋員工因健康理由或醫學情況，不能達到公司開列的措施而遭受差別待遇。他指，如員工未達公司要求打針而被解僱，就要看看員工有否合理證明，資方則要看看有否其他工作崗位可調配。他續稱，若公司證明不解僱會對運作造成不合情理困難，未必違例。



何栢良︰通波仔人士押後接種

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，疫苗標籤已把心肌炎列為其中一種副作用，建議曾患急性心臟病或「通波仔」的人士，押後3至6個月接種復必泰疫苗。