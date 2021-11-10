白俄威脅切斷歐盟天然氣供應 據報多名難民死亡

白俄羅斯接壤波蘭邊境的難民危機持續。歐盟計劃進一步制裁被指引發危機的白俄羅斯，可能最快下星期一(15日)實施。白俄總統盧卡申科態度強硬，警告會切斷對歐盟成員國的天然氣供應。

歐盟近90%的能源依賴進口。數據顯示，2020年歐盟約有一半的天然氣由俄羅斯經白俄管道輸送。盧卡申科揚言，如果白俄進一步受到制裁，必定會有回應。歐盟經濟事務專員說，歐盟不應被嚇倒。

但有分析指，白俄境內確實有俄羅斯的天然氣管道，令白俄手上有一定籌碼，如果被迫得太緊，白俄可能會切斷天然氣供應，令包括英國在內的歐洲天然氣價格上升。

波蘭境內發現7名難民死亡 據報白俄有更多

數千名難民在接近零度的天氣下滯留白俄與波蘭邊境。這些難民大都來自中東及亞洲。

有來自伊拉克難民表示，已經滯留近兩星期，很多人希望轉往德國或英國。

波蘭當局表示，至今發現7名難民在波蘭境內死亡，在白俄一方的死亡個案更多。

俄羅斯總統普京與德國總理默克爾第二度通電話。普京呼籲恢復歐盟與白俄之間的聯繫，解決問題。默克爾認為有關局面是由白俄一方造成，將難民置於兩國之間的無人地帶，批評白俄政權利用手無寸鐵的人，對歐盟進行混合攻擊。

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