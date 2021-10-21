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百年首位女關長 何珮珊「上任首要維護國安」 提防軟對抗訊息流入香港
1 小時前
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海關女關長何珮珊維護國家安全國安法走私澳洲龍蝦曾國衞紀律部隊
百年首位女關長 何珮珊「上任首要維護國安」 提防軟對抗訊息流入香港
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海關首名女關長何珮珊昨正式上任。原為副關長的何珮珊昨獲國務院升任為關長，接替退休的鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是歷來首位由紀律部隊晉升至最高級的女首長。她感謝中央及特區政府的信任，強調未來會做好把關工作，當中首要維護國家安全和防範恐怖主義活動，包括提防「軟對抗」、文宣物品等流入香港。

早前手肘骨折的特首林鄭月娥，昨早為何珮珊就職監誓，她讚揚何珮珊有豐富經驗、管理和領導才能，能夠帶領海關迎接挑戰。她同時代表香港政府，衷心感謝鄧以海對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

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特首為何珮珊就職監誓。
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何珮珊首日履新見傳媒。(陳奕釗攝)

須提防「軟對抗」文宣流入香港

新任海關關長何珮珊中午會見傳媒時表示，對於獲委任感到榮幸，感謝中央及特區政府的信任，形容未來工作「任重道遠」。她指，升任後的首要工作是維護國家安全和防範恐怖主義活動，表示海關是切斷破壞國家安全和本土恐怖主義，經外國途徑獲取物資和裝備的重要關卡。至於其他工作重點，何珮珊指，會繼續打擊走私活動，亦會與深圳市政府合作推行皇崗口岸的重建，配合港深政府適時全面開通蓮塘香園圍口岸。此外，海關亦會善用創新科技，希望提升部門數據分析能力，提升執法成效，做好前線管理工作。

國安法實施後，何珮珊形容效果立竿見影，她指無論槍支彈藥、小型武器、以至軍用頭盔、盔甲等戰略物資，查獲案件數目已大大減少。惟她補充，恐怖活動危機仍然存在，「有啲人可能別有用心，或者死心不息，企圖利用「軟對抗」、文宣方式，如書本、雜誌、日用品，去滲透危害國家安全嘅訊息。」她稱，會密切留意，會否有這些物品流入香港，強調不會掉以輕心。

解釋打擊走私龍蝦如何維護國安

兼任國安委成員的何珮珊又希望前線人員在日常工作職務上，如遇到不利或危害國家安全的行動或行為時，會更主動防範、制止和懲治。她以近期與內地海關合作，打擊一個走私龍蝦團夥為例，提到內藏國家安全元素。她指，自去年10月，內地對澳洲龍蝦實施更嚴格檢驗檢疫措施，11月澳洲便停止對內地輸出龍蝦，「表面看來是一宗普通走私龍蝦案而已，但走私活動會破壞國家對澳洲實施貿易限制，所以打擊走私龍蝦的活動，是維護國家安全很重要的工作。」何珮珊希望，未來可有機會與駐港國安公署領導交流，加強海關維護國家安全工作。

「紅褲子」出身的何珮珊指，會繼續秉承重視內部溝通的傳統，希望未來的關長都繼續在內部晉升。為了做好部門繼任安排，她說會讓忠誠可靠的年輕同事有多些歷練機會，包括去內地學府進修和了解國情。而她甫上任亦已與7個工會代表見面，承諾未來會繼續強化裝備及增加人員福利，以確保海關人員的安全。

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何珮珊的丈夫是曾國衞。(資料圖片)

工作獲丈夫曾國衞支持

何珮珊的丈夫是政制及內地事務局長曾國衞、亦曾任入境處處長，被問及會否與丈夫交流工作心得，她說大家都是紀律部隊出身，很明白對方工作的困難和挑戰，而丈夫很支持自己的工作，「我們在日常工作上經常有機會接觸很敏感及機密的資料，但是我們都會很明白保密原則，平時亦無需要具體談公事。」

現年53歲的何珮珊於1991年加入海關任職海關督察，2005至2006年曾進入保安局工作，2013年晉升為海關高級監督，主力打擊水貨，2017年升至助理關長，2019年更升任至副關長，曾掌管情報調查及邊境及口岸工作。至於現年57歲的退休關長鄧以海服務海關34年，有報道他離職後，有機會接替廉政專員白韞六，執掌廉政公署。
 

百年首位女關長 何珮珊「上任首要維護國安」 提防軟對抗訊息流入香港

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/百年首位女關長-何珮珊「上任首要維護國安」-提防軟對抗訊息流入香港-289720
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