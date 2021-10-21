百年首位女關長 何珮珊「上任首要維護國安」 提防軟對抗訊息流入香港

海關首名女關長何珮珊昨正式上任。原為副關長的何珮珊昨獲國務院升任為關長，接替退休的鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是歷來首位由紀律部隊晉升至最高級的女首長。她感謝中央及特區政府的信任，強調未來會做好把關工作，當中首要維護國家安全和防範恐怖主義活動，包括提防「軟對抗」、文宣物品等流入香港。

早前手肘骨折的特首林鄭月娥，昨早為何珮珊就職監誓，她讚揚何珮珊有豐富經驗、管理和領導才能，能夠帶領海關迎接挑戰。她同時代表香港政府，衷心感謝鄧以海對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。

須提防「軟對抗」文宣流入香港

新任海關關長何珮珊中午會見傳媒時表示，對於獲委任感到榮幸，感謝中央及特區政府的信任，形容未來工作「任重道遠」。她指，升任後的首要工作是維護國家安全和防範恐怖主義活動，表示海關是切斷破壞國家安全和本土恐怖主義，經外國途徑獲取物資和裝備的重要關卡。至於其他工作重點，何珮珊指，會繼續打擊走私活動，亦會與深圳市政府合作推行皇崗口岸的重建，配合港深政府適時全面開通蓮塘香園圍口岸。此外，海關亦會善用創新科技，希望提升部門數據分析能力，提升執法成效，做好前線管理工作。

國安法實施後，何珮珊形容效果立竿見影，她指無論槍支彈藥、小型武器、以至軍用頭盔、盔甲等戰略物資，查獲案件數目已大大減少。惟她補充，恐怖活動危機仍然存在，「有啲人可能別有用心，或者死心不息，企圖利用「軟對抗」、文宣方式，如書本、雜誌、日用品，去滲透危害國家安全嘅訊息。」她稱，會密切留意，會否有這些物品流入香港，強調不會掉以輕心。

解釋打擊走私龍蝦如何維護國安

兼任國安委成員的何珮珊又希望前線人員在日常工作職務上，如遇到不利或危害國家安全的行動或行為時，會更主動防範、制止和懲治。她以近期與內地海關合作，打擊一個走私龍蝦團夥為例，提到內藏國家安全元素。她指，自去年10月，內地對澳洲龍蝦實施更嚴格檢驗檢疫措施，11月澳洲便停止對內地輸出龍蝦，「表面看來是一宗普通走私龍蝦案而已，但走私活動會破壞國家對澳洲實施貿易限制，所以打擊走私龍蝦的活動，是維護國家安全很重要的工作。」何珮珊希望，未來可有機會與駐港國安公署領導交流，加強海關維護國家安全工作。

「紅褲子」出身的何珮珊指，會繼續秉承重視內部溝通的傳統，希望未來的關長都繼續在內部晉升。為了做好部門繼任安排，她說會讓忠誠可靠的年輕同事有多些歷練機會，包括去內地學府進修和了解國情。而她甫上任亦已與7個工會代表見面，承諾未來會繼續強化裝備及增加人員福利，以確保海關人員的安全。

工作獲丈夫曾國衞支持

何珮珊的丈夫是政制及內地事務局長曾國衞、亦曾任入境處處長，被問及會否與丈夫交流工作心得，她說大家都是紀律部隊出身，很明白對方工作的困難和挑戰，而丈夫很支持自己的工作，「我們在日常工作上經常有機會接觸很敏感及機密的資料，但是我們都會很明白保密原則，平時亦無需要具體談公事。」

現年53歲的何珮珊於1991年加入海關任職海關督察，2005至2006年曾進入保安局工作，2013年晉升為海關高級監督，主力打擊水貨，2017年升至助理關長，2019年更升任至副關長，曾掌管情報調查及邊境及口岸工作。至於現年57歲的退休關長鄧以海服務海關34年，有報道他離職後，有機會接替廉政專員白韞六，執掌廉政公署。



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