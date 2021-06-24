百萬分之一機率｜雙胞胎姊妹愛上雙胞胎兄弟 4人正同居

美國一對25歲雙胞胎姊妹Venessa D'Arpino和Kerissa D'Arpino，去年6月與一對29歲雙胞胎兄弟Lucas Sealby跟Jacob Sealby相識相戀，現在4人同住一起。

居於美國俄勒岡州的Venessa和Kerissa 都是健身教練，她一名護理師的顧客曾治療過Lucas，認為兩對雙胞胎會相處融洽便為他們牽線。而Lucas跟Jacob皆擔任復健師，經雙方同意並交換聯絡方式，去年6月4人首次約會，雙胞胎姊妹都覺得對雙胞胎兄弟一見鍾情。

見面不到1周正式交往 3個月後4人同居

雙胞胎姊姊Kerissa 和雙胞胎哥哥Jacob相戀，妹妹Venessa則跟弟弟Lucas相戀。見面後不到1周時間，2對雙胞胎就正式交往。 交往僅3個月後，去年9月4人決定同居。

雙胞胎姊妹和雙胞胎兄弟，都是同卵雙胞胎，長得很相像，但目前尚未有認錯人的情形發生，但其他人很難區分他們。Venessa解釋：「我們都清楚知道自己與對方的長相，不會認錯，而且我們4個是最好的朋友，同居讓我們更加親密」。

Venessa笑稱他們4人相遇的機率是百萬分之一，非常難得，但不確定4人是否一起舉行婚禮，Kerissa就說：「畢竟2場婚禮派對總是比1場來得有趣許多。所以我們拭目以待吧！」