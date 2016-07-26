破壞嚴重 海地7.2級地震 逾300死1800傷

加勒比海貧窮小國海地(Haiti)上周六發生7.2級地震，造成最少304人死亡、1,800人受傷，摧毀超過900間建築物，包括民房、酒店、學校和教堂。地震發生在早上約8時30分，有人形容震感強烈，持續數秒，民眾湧到街上躲避。由於破壞嚴重，政府宣布全國進入緊急狀態一個月。



震央鄰近海地南部城鎮南聖路易，距離首都太子港約125公里，震源深度10公里，屬淺層地震，震感傳至太子港，不少人跑到街上，鄰國多米尼加、波多黎各和古巴等均感震動。全日餘震不斷，除了不少人因住屋損毀失去家園外，也有人擔心餘震令房屋倒塌，寧願留宿街上。居於震央附近的居民稱，很多房屋被摧毀，死傷慘重。在重災區沿岸城鎮Les Cayes，有民眾稱與兒子與死神擦身而過，兩人感到地面搖動立即逃離寓所，房屋倒塌一刻，他們剛好走到戶外。



11年前歷30萬死地震

民眾恐慌症發作

在太子港，雖然損毀不嚴重，但卻勾起民眾在2010年1月12日7級地震經歷的創傷。當年死亡人數眾說紛紜，少至10萬人以下，多至政府所稱的31.6萬人。62歲的Lydie Jean-Baptiste說，地震時見到鄰居驚慌逃出屋外，並開始感到地面搖晃時恐懼來襲，「看見鄰居奔跑，我問：『發生甚麼事？』他們說：『地震！』我急忙跑到前門。突然間，我腦裡出現1月12日那天的影像。我感到非常、非常驚恐。」在地震發生48小時以來，她只在想自己是否真的生存下來。另有居民在睡夢中驚醒，害怕到連鞋都趕不及穿就往外逃，甚至忘記母親和兒子還在屋裡，要由鄰居入屋通知他們。海地上月才經歷總統遭暗殺，國家陷入政治混亂，未來一周又面臨風暴吹襲，泥土在震後可能山泥傾瀉，可說是難關一波又一波。