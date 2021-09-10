社會房屋「雅匯」即日起接受申請 位處深水埗設205個單位

聖雅各福群會與香港社會服務聯會協作下推出的欽州街組合社會房屋項目「雅匯」，即日起開始接受申請，10月15日(五)截止，並於9月30日(四)及10月6日(三)設有簡介會，有興趣的公眾人士、社福機構及地區組織同工可於網頁報名參加。

社會房屋「雅匯」面積由135呎至272呎不等

新項目「雅匯」位於深水埗欽州街西與通州街交界，將提供205個單位，包括1人、2人、3人單位以及2個無障礙單位，單位面積由135呎至272呎不等，每個單位附設獨立洗手間及浴室，提供電熱水爐，及使用電爐的煮食空間。服務對象為18歲以上單身人士、2人家庭及3人的核心或單親家庭（包括最少1名17歲或以下年幼子女），現正居於劏房或其他不適切房屋，輪候公屋最少3年之人士，符合其他申請資格及通過面試。成功獲批的住戶預計於明年2月入伙，住宿期為2年，按需要可續約1年(以許可協議為準)，預計420人受惠。詳情︰https://socialhousing.sjs.org.hk