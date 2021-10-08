神舟十三號｜本周六零時23分發射 翟志剛、王亞平、葉光富將駐留太空站半年

中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十三號載人飛船將於本周六零時23分發射，3名太空人分別是翟志剛、王亞平和葉光富，指令長由翟志剛擔任。翟志剛是中國首位出艙太空人，王亞平曾執行神舟十號載人飛行任務，葉光富則是首次飛行。3名太空人將在太空站駐留半年。

這是中國首個太空站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務，主要目的有5項：

1. 開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗

2. 進行2至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備

3. 進一步驗證太空人在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術

4. 進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，展開多樣化科普教育活動

5. 全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能，以及系統間的匹配性

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