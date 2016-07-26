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科創成果 科大生研汗水感應薄膜 實時監察運動員肌肉勞損
50 分前
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運動員科大肌肉勞損創業大獎
科創成果 科大生研汗水感應薄膜 實時監察運動員肌肉勞損
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陳晨(右)及林堅(左)研發的汗水感應薄膜，可分析肌肉勞損程度。(何美澄攝)

勞損傷患是運動員最大的「敵人」，科大兩名碩士生成立初創企業研發「PointFit」汗水感應薄膜，透過分析汗水中的人體數據，實時監測運動員肌肉勞損及壓力程度。團隊擬與香港體育學院、本地足球隊傑志，以及科大、浸大等校隊合作，最快今年底量產首批200至500件供運動員試用。
 

科大生物及化學工程系碩士生陳晨、科技領導及創業碩士生林堅於2019年成立初創企業，兩人都喜愛打籃球，最初深感運動員的肌肉一旦受傷就難以復原，因此構思並研發感應器，望幫助運動員更即時地識別肌肉受損情況。

免運動員日抽血4次收集數據
兩人做資料搜集時更發現，部分職業運動員平均每日需抽血4次作身體數據分析，有感做法既對運動員造成不便，亦未能最實時地分析有關數據。團隊研發的納米感應器及薄膜，約5元硬幣的大小，只需配合酒精噴霧貼在運動員不同身體部位，藉此收集汗水數據，並實時透過手機應用程式記錄汗水中的乳酸及皮質醇水平，分析運動員該部位的肌肉勞損及壓力程度。

感應薄膜經測試證實最少可持續使用16小時，陳晨指稍後會再測試薄膜可重用次數，現估計可重用約10次。整套感應薄膜若大規模量產成本或可低至約90元，至於售價則在推出市場時按產量而定。


料供兩至三成體院運動員試用
研究於科大「信和百萬獎金創業大獎2021」獲得銀獎，獲發約10萬元獎金，連帶早前透過創科署「大學科技初創企業資助計劃」及科學園「科技創業培育計劃」(Incu-Tech)撥款約190萬元，共得資助約200萬元。

團隊暫擬年底前生產首200至500件感應薄膜，正與體院洽談合作，供學院兩至三成運動員試用。陳晨解釋，由於試用的感應器屬第一代，體積相對較大，料先於龍舟、划艇和舉重等較少衝撞的項目試用；另正與本地足球隊傑志、香港籃球總會、浸大、科大、嶺南大學等體育校隊洽談供運動員試用，亦將與內地數支籃球隊合作。


科大創業獎結果出爐
該創業大獎結果昨出爐，當中除「PointFit」獲獎，冠軍隊伍「The Able Company」回收全港剩餘麵包及薄餅釀出啤酒發售，金獎(第二名)隊伍「Planeteers」則製作全麥可食用餐具，另還有逾20多隊獲其他獎項。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科創成果-科大生研汗水感應薄膜-實時監察運動員肌肉勞損-279181
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