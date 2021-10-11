科學判斷｜多番推遲改發3號波遭批評 天文台︰市民安全為首要考慮

熱帶風暴「獅子山」帶來的8號風球懸掛共22小時，至昨午解除對香港威脅後「落波」，「獅子山」亦刷新多項紀錄，包括近60年來最遠8號風球紀錄、「最長命」8號東南烈風或暴風信號等。期間天文台多番延後改發3號風球「預計時間」遭批評，天文台強調發出相關警告信號主要基於科學數據，以及首要考慮市民安全。政府統計，風暴期間有14名市民受傷需到急症室求診。

最遠8號風球「獅子山」掛足22小時

「獅子山」最接近香港時約距港500公里在西南方掠過，是自1961年以來，離本港最遠而又需要發出8號烈風或暴風信號的熱帶氣旋，由上周六早上6時40分發出，懸掛至周日(10日)凌晨4時40分。天文台上周六早上8時許曾表示當日「下午初時」考慮改發3號風球，之後先後刪減「初時」及改為「下午至黃昏」、「黃昏前後」、「晚上再考慮」、「維持至午夜」。及至昨清晨1時許再謂「日出前考慮」，終在昨晨4時40分改發3號風球，歷時22小時，並於下午2時20分取消熱帶氣旋警告信號。天文台高級科學主任林靜芝昨解釋，「獅子山」影響下，前日下午(9日)風力最大，在下午3、4時昂坪每小時風速達126公里，達颶風程度，長洲也錄暴風，並指「今次情況有些特別，它環流很大。昨天(周六)就是在東北季候風共同影響，形成輻合帶，輻合帶下的地區，雨勢開始大和有組織，持續影響香港、壓在香港上。雨區發展對風勢轉變有一定影響」，重申天文台基於市民安全為首要考慮，理解市民感受，會檢討預報及信息發布。

醫管局表示，截至昨晨4時，共3男11女在風暴期間受傷到急症室求診。政府則收到179宗塌樹報告、6宗水浸個案及3宗山泥傾瀉報告。另外，上周五早上10時16分3號風球期間，跑馬地屋苑「比華利山」5男2女在樂活道進行地基工程，期間一幅100米乘150米的棚架倒塌，一名女工走避不及意外中死亡。冧棚意外中，棚架壓向地基和樂活道來回行車線，8號風球期間工程人員要停止清理，及至昨日改發3號風球後繼續清理，據悉或未能趕及周二、三逼港的熱帶旋「圓規」吹襲前清拆棚架，法團今將與承辦商要求加固。

科學判斷｜多番推遲改發3號波遭批評 天文台︰市民安全為首要考慮