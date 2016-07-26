科莫離任前發片控訴遭對手及媒體針對

因為性騷擾醜聞而辭職的美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)，在離任前發表錄影演說。

科莫在影片中重提自己的政績，任內推進大量基建項目，推動州內同性婚姻合法化，形容國內沒有州長比自己推行了更多進取的政策。他沒直接提及涉及自己的性騷擾指控，但批評政治對手和媒體，特別是部分民主黨人持續針對他，將指控政治化。他再次質疑有關他涉及性騷擾的調查報告是未審先判，太快下定論，在沒有真憑實據下作出指責，只會破壞司法制度，亦令自己成為傳媒炒作的受害者，並聲言「真相最終總會出現」。

霍赫爾將接任成紐約州首名女州長

科莫辭任紐約州長，將由副州長霍赫爾(Kathy Hochul )接任，她將會成為紐約州第一位女州長。現年62歲的霍楚屬於民主黨中間派。她曾於2011至2013年擔任國會眾議員，2014年加入科莫團隊，2015年起任紐約州副州長。

紐約總檢察長本月初發表獨立調查報告，指63歲的科莫涉及性騷擾最少11名女性，包括他的行政助理和保護他的女警，並形容他在辦公室製造恐懼氣氛，有關行為違反州及聯邦法例。科莫之後宣布辭職。

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