遭指控性騷擾 科莫宣布辭任紐約州州長

美國紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)於州檢察長公布獨立調查報告一星期後，宣布辭職。

科莫在記者會表示，會在10日之內離職，到時會由同屬民主黨的女副州長霍楚完成餘下任期。科莫說，在目前的情況下，相信自己已沒有政治前途，最好就是離開，讓州政府回復工作，他承認自己有同其他人過分親密的行為，向涉事的女性道歉，但重申從來無意圖去不尊重女性，他亦向3名女兒說，自己犯了錯，亦就此道歉，已從中汲取教訓，亦指這便是人生的歷練。

紐約州檢察部門上星期發表經過近5個月調查後，撰寫的民事形式報告，指科莫性騷擾11名女子，涉及不恰當行為及說話，形容他在辦公室製造恐懼氣氛，有關行為違反州及聯邦法例。

科莫的前行政助理科米索，較早時打破沉默及之前匿名控訴的做法，接受傳媒訪問，要求科莫就自己的行為負責。她日前報案，是事件中第一名向科莫作出刑事投訴的女事主。

拜登：尊重科莫決定

總統拜登見記者時表示尊重科莫的決定，強調辭職是科莫個人作出的決定，又認為科莫作為州長，任內做了不少工作，對事件感到傷感。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)指，拜登上星期已就事件表態，她形容事件是一些有勇氣的女性，站出來講述及分享她們的故事，科莫辭職亦是拜登上星期要求的結果。普薩基說，拜登未有與科莫對話，亦不知道他會辭職，又說拜登未與將接任州長的霍楚通話。 普薩基認為，相比起科莫的事，美國人應該更關注國會通過基建法案的消息。

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