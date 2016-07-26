租管小組梁永祥促改裝工廈住人 陳帆承諾收集劏房租金數據

運房局長陳帆(圖)今早出席由民建聯牽頭的「告別劏房員桌會議」，承諾會收集劏房租金數據，收集後會公告相關數據，供公眾參考。至於會否設立起始租金，他認為現時實施的過渡房屋計劃，大部分租戶均是劏房家庭遷入，相關計劃有助牽制劏房價格，希望整套政策可以全盤處理，有牽引的作用。陳帆亦強調，府有堅定決心與承擔，冀透過民間、商界，以及政府三方共同解決問題。

有劏房戶於會上向陳帆訴苦，稱一家三口已輪候公屋逾6年，現時以5,000元月租一個120方呎的單位，惟疫情致收入大減，生活艱難，冀輪候公屋達6年的家庭可優先入住過渡房屋。

發起行動的民建聯立法會議員鄭泳舜指，認同陳帆任內非常努力處理香港的房屋問題，惟仍有很多地方可以改善。與會的劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥提出，並非所有劏房均是「不適切住屋」，部分有分錶合規，亦有租戶向他反映，住得舒服及開心。梁認為，有部分劏房屬優質分間房，要告別的是「不適切住屋」；他又呼籲業主自律，否則將逼使政府全面管制劏房，以及倡議可將閒置工廈改裝成分間房。