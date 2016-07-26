移民潮｜教師流失嚴重 中學校長會促林鄭聆聽港人心聲

《港區國安法》的實施，英國等地放寬了港人移民門檻，連日來香港再度出現移民潮。中學校長會向特首林鄭月娥提交《施政報告》建議，表示在移民潮下，學校面對嚴重教師流失問題，擔憂中層領導出現斷層，建議當局展開全港師資調查，及早調整師訓課程類別和名額，並認真聆聽港人心聲，了解移民原因，制訂合適政策，讓學生願意留港繼續學習和成長。

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中學校長會又建議成立法定的「教育專業議會」，提升教師專業形象，並促請教育局，在教育界被無理抹黑和攻擊時發聲，保護和尊重人才。中學校長會亦指，教師工作量繁重，促請當局了解教師壓力由來，對症下藥，讓教師在安全和理想環境中培育學生成長。

教聯會王惠成：移民潮對港生數目有一定影響

此外，教聯會副主席王惠成指，目前離職的教師都有不同個人原因，部分是由於英國放寬BNO簽證而移民，亦有部分家人在內地的教師，因為在疫情下與家人團聚而選擇回內地工作，而且移民潮對本地學生數目有一定影響，至於身處內地的跨境學童未能來港，亦影響他們繼續在香港就學的意欲，相信如果新學年仍未通關，部分跨境學童會退學。