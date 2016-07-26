移民潮｜網傳無條件接收港人 立陶宛移民部否認

本港掀起移民潮，然而近日因台灣問題與北京關係緊張的立陶宛則指，針對近日社交媒體上流傳「立陶宛無條件接收逃離的香港人」，立陶宛移民部否認。

立陶宛移民部否認的是這樣一則傳言：「請轉告香港朋友：不管你有沒有簽證、護照，只要你能到達立陶宛，立陶宛政府會無條件全部接收，會給你提供食宿，幫你前往其他歐盟國家，也可以就在立陶宛。大家身邊有香港朋友想跑沒有錢沒路子的可以告訴他們這個消息！」(見圖右)

據外國通訊社上周五(27日)報道，指該推文本月在社交媒體上被廣泛傳播，立陶宛移民部發言人在回覆的電子郵件中表示，有關說法是錯誤，稱香港人來立陶宛必須遵守歐盟的規定，立陶宛亦不會為香港移民提供住房或幫助他們前往其他歐盟國家。

移民潮｜立陶宛據報正尋求與中國恢復對話

此外，立陶宛國家廣播電視台網站(LRT)報道稱，去年立陶宛的一些議員確實曾提議向「可能面臨中國迫害和鎮壓的香港人」提供庇護，但該決議並未導致頒布任何實際政策。報道同時提到，立陶宛正因「支持台灣」與大陸關係緊張，當局正尋求緩和局勢，使兩國恢復正常對話。

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