移民潮｜英LOTR本月19日屆滿 「尾班機」機票索價幾多?剩幾多機位?

英國政府更新BNO簽證指引，原本的酌情入境安排「特許入境許可」 (Leave Outside the Rules，LOTR)期限將於7月19日晚上11時59分屆滿，有意移民英國的港人必須事先獲批BNO簽證。指引出台首日，暫時未見「尾班機」機位搶購潮，兩間熱門航空公司，包括國泰航空及英國航空，尾班機仍然有不少機位，而且機票索價亦與平日相若。

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想移民港人若要趕及使用LOTR，必須於7月19日抵達英國，而國泰航空及英國航空當日分別有一班機抵英。國泰航空航班CX251於7月18日晚上11時55分離港，預計英國時間19日清晨5時許抵達，經濟客位索價4,398元，稍貴於平日300元，而機位方面，截至今日(9日)下午7時仍有約30個經濟客位。

至於英國航空，航班BA0032將於7月19日下午1時15分離港，預計當地時間同日下午6時55分抵達，經濟客位索價3,920元，與平日相若，而機位方面，截至今日下午7時仍有逾100個經濟客位。