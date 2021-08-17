移民潮｜永久離港取回強積金 申索金額按年升27.3%

近月本港掀起移民潮，積金局今日(17日)表示，2020至21財政年度有30,300宗以永久離港為理由，申請提早提取強積金的申索個案，數目按年減少2.7%，亦是連續3個年度下跌。不過，當局重申這類個案並不等同移民個案，以此理由申請提取強積金的原因亦包括非本地僱員申請人結束在港工作後返回原居地，以及移居內地生活等。同時，計劃成員或擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數估計少於申索宗數。

提取金額達65.67億元

積金局又指，2020至21年度這類個案的申索金額按年上升27.3%，但強調該年度底的 強積金總資產值，亦較對上個財政年度底增長35%至約11,700億元。總資產值上升原因包括強積金投資期內表現理想，加上持續增加供款，因此以永久離港為由而申請提早提取強積金的申索金額，亦同步上升。據統計，該年度相關提取金額為65.67億元，佔強積金總資產值0.56%。

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