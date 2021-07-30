移民澳洲｜澳洲內政部發言人證實 7月7日起優先審批港人技術移民簽證

澳洲參議員、情報及安全聯合委員會主席James Paterson上周五在社交網透露，澳洲政府已開始快速審批香港居民的移民簽證申請。他並向澳洲SBS中文稱，移民部長Alex Hawke已決定，香港特區護照和BNO持有人申請澳洲臨時或永久技術移民簽證時，在輪候個案中將獲「最高優先次序」審批。內政部發言人亦向澳洲SBS中文證實，新措施已在7月7日起生效，適用於正在處理及日後遞交的技術移民簽證申請，並指新措施適用於全部臨時或永久技術移民簽證類別，包括僱主擔保、州政府擔保及獨立移民申請。

Paterson在Facebook稱，在2020年7月已承諾吸納香港的人才，以及讓早已在澳洲的香港人更容易留在澳洲。他又說，這不只符合澳洲國家利益，還有在中國破壞保障香港人自由承諾後應該要做的事。澳洲政府早前因應《港區國安法》，推出「避風港」計劃，同時持有特區護照，以及澳洲臨時技術或者畢業生簽證的人士，可延長簽證至5年期。另外，澳洲之前只准許特區護照持有人可享有延長簽證和之後申請永久居留的優惠，BNO持有人並不合資格，而新措施BNO持有人也適用。