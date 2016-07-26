稱議會回歸理性成績不負民望 梁君彥：立法會終於撥開雲霧見青天

立法會主席梁君彥舉行年結記者會，表示自《港區國安法》實施後，立法會回歸理性，過去混亂的情況在非建制派議員總辭後不再復見，相信市民樂見議員可充分地表達意見，務實地審議法案，認為議會已找到適合的平衡點，而且政府亦有吸納議員意見完善法案，反映議會並非「一言堂」。他形容，立法會經歷4年挑戰後，終於「撥開雲霧見青天」，帶來新氣象，取得的成績亦有突破，惠及民生，不負市民所望。

指本年度立法會大會歷年最多

他續稱，特別是本年度立法會共舉行49次大會，是立法會歷年最多，但在議會高效運作下，總時數比本屆過去幾年少，而且立法會今屆在政府提交128項法案下，通過124項法案，比過去兩屆只通過80多項法案多約五成，單就本年度已通過46項政府法案，比過去平均每屆20多項多出逾倍。

梁君彥又說，自己出任今屆立法會主席有很深的體會，亦是很好的磨練機會，認為世界總不像預期，但只要懷著初心，辦法總比困難多，期望在新形勢下，來屆立法會以市民利益為依歸，與行政機關發揮互相配合、互相制衡的作用。

指不記名投票在外國比比皆是

被問到本年度立法會舉行大會多，但總時數比過去幾年少，而當中不少法案在沒有民主派的情況下通過，是否反映只有建制派的立法會沒有制衡。梁君彥指，事件證明是由於沒有某些議員利用規程的問題，又說議會中並非在二讀及三讀的時數多就代表法例好，認為香港立法會做法符合國際做法，而且以舉手不記名的投票方式在外國比比皆是，當中95%都是用「口頭表決」(Voice Vote)。

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